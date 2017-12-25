Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOM = 333,11, CNYKZT_TOD = 50,7700 (+0,0550)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM) и китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Торги долларом США с расчетами Т+0 в тенге (USDKZT_TOD), евро с расчетами T+0 в долларах США (EURUSD_TOD) и евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD), евро с расчетами T+1 в тенге (EURKZT_TOМ) и евро с расчетами T+1 в долларах США (EURUSD_TOM) сегодня на KASE не проводятся в связи с праздничным днем 25 декабря 2017 года (Christmas Day) в США, Великобритании и Германии. Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 333,11 тенге за доллар, объем торгов - 30 500 тыс. USD.

По евро с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+1 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 50,7700 тенге за юань (+0,0550 тенге), объем торгов - 100 тыс. юаней (-1 400 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.