Жакип Асанов обратился к сотрудникам казахстанских судов

Обращение было адресовано для сотрудников, но сейчас активно гуляет в what's app чатах и Фейсбуке.

Недавно назначенный на пост председателя Верховного суда РК Жакип Асанов разослал сотрудникам казахстанских судов обращение, в котором попросил сообщить, что их волнует и с какими проблемами они сталкиваются, а также предложить свои пути их решения. Об этом сообщил экс-сотрудник Генпрокуратуры Думан Кожахметов, передает Zakon.kz.

«Обращение было адресовано для сотрудников, но сейчас активно гуляет в what's app чатах и Фейсбуке. Эту цель мы не преследовали, но прогнозировали», - написал он на своей странице в Facebook.- Десятки человек спросили меня в сообщениях: указанный email (assanov@mail.kz) не фейк? Нет, не фейк. Все реально».

По его словам, «предложения поступают. Это хорошо».

«Скоро сделаем обращение другим профессиональным юридическим сообществам», - написал он.