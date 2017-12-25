Курсы валют на торгах в понедельник
В обменниках доллар покупают/продают по 333-334 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 333,11 тенге за доллар, объем торгов – 30 500 тыс. USD.
В обменниках доллар покупают/продают по 333-334 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,7700 тенге за юань (+0,0550 тенге), объем торгов – 100 тыс. юаней (-1 400 тыс. юаней).
В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.
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