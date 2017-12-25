Назначен новый начальник ДВД Мангистауской области
На должность начальника департамента внутренних дел Мангистауской области назначен полковник полиции Канат Таймерденов, сообщает пресс-служба регионального полицейского ведомства.
Первый заместитель министра внутренних дел Сулейменов Жанат Куанышевич представил личному составу нового начальника ДВД Мангистауской области.
Канат Даниярович Таймерденов родился 1974 году в Алматинской области. Раннее он занимал должность первого заместителя начальника ДВД города Алматы.
25 декабря 2017, 11:39
Источник, интернет-ресурс: Sputnik
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