Назначен новый начальник ДВД Мангистауской области

Канат Даниярович Таймерденов родился 1974 году в Алматинской области. Раннее он занимал должность первого заместителя начальника ДВД города Алматы.

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