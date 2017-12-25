Россиянина подозревают в убийстве девушки на свидании

Жителя Красноярска подозревают в убийстве подруги на романтическом свидании, сообщает РИА Новости.

В СУ СК по Красноярскому краю отметили, что в пятницу в поселке Усть-Мана около Красноярска случайные прохожие нашли в автомобиле тело 35-летней жительницы Красноярска с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний мужчина, с которым потерпевшая познакомилась в начале декабря в одном из развлекательных учреждений города.

"По предварительной версии следствия, накануне убийства мужчина сообщил своей новой знакомой о том, что хочет сделать ей сюрприз, и предложил ей выбрать какое-нибудь романтическое место. 21 декабря 2017 года женщина привезла знакомого в поселок Усть-Мана, где мужчина, по его словам, попросил девушку закрыть глаза, после чего заранее приготовленным ножом нанес множественные ранения, оказавшиеся смертельными", — говорится в сообщении.

По одной из версий, мотивом убийства стала ревность, добавили в СК. Сам задержанный не смог объяснить причины, которые привели к инциденту. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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