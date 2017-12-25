Рейс Алматы-Киев задержали из-за "неудобного" пассажира

В Алматинском аэропорту за прошедшие сутки задержано 14 рейсов, один из них - из-за "неудобного" пассажира, сообщает МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы Международного аэропорта Алматы, за минувшие сутки задержаны следующие рейсы:

1. SU1947 Алматы-Москва (М/У Москвы)

2. DV759 Алматы-Кокшетау (М/У Кокшетау)

3. DV729 Алматы-Костанайй (Поздним прибытием ВС)

4. RQ012 Алматы-Кабул (Поздним прибытием ВС)

5. DV706 Алматы-Шымкент (Поздняя выдача ВС)

6. KC401 Алматы-Киев (Неудобный пассажир)

7. KC875 Алматы-Москва (Поздним прибытием ВС)

8. DV733 Алматы-Астана (Поздним прибытием ВС)

9. IQ355 Алматы-Астана-Актобе (Замена ВС не по технической причине)

10. IQ383 Алматы-Тараз (Нехватка запланированных резервных ВС)

11. KC887 Алматы-Пекин (Поздним прибытием ВС)

12. FZ736 Алматы-Дубай (Поздним прибытием ВС)

13. G9254 Алматы-Шарджа (Поздним прибытием ВС)

14. IQ353 Алматы-Астана (Позднее прибытие ВС)

Отменены DV781/782 Алматы-Караганда-Алматы, KC311/312 Алматы-Караганда-Алматы.

Рейс Алматы-Киев обслуживает «Эйр Астана». В авиакомпании отказались комментировать задержку из-за "неудобного" пассажира, отметив, что безопасность на бортах является приоритетом, и о случаях серьезных угроз безопасности со стороны деструктивных пассажиров всегда сообщают общественности, но при этом не считают необходимым комментировать каждый случай.

Фото: karriere.rusverlag.de