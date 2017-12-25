Сколько заплатили казахстанцы за услуги стоматологов

При этом стоимость услуг выросла: например, удаление зуба под местной анестезией подорожало за год на 11%.

Услуги стоматологов обошлись казахстанцам в третьем квартале текущего года в 8 миллиардов тенге - сразу на 18% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

При этом стоимость услуг выросла: например, удаление зуба под местной анестезией подорожало за год на 11%.

По итогам III квартала услуги стоматологов достигли уже 7,8 миллиардов тенге - на 18% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Наибольший объем услуг пришелся на обе столицы: Алматы (2,2 млрд тг, +23,2% за год) и Астану (1,2 млрд тг, сразу +32,5% за год).

Наибольшие темпы роста зафиксированы в Мангистауской области - сразу на 62,6% год-к-году, до 246,5 млн тг за III кв. 2017.

Как отмечается, при заметном росте объема стоматологических услуг, заработные платы в сфере врачебной и стоматологической практики растут значительно медленнее.

Так, среднемесячная заработная плата в секторе по итогам января-сентября 2017 составляла 108 тысяч тенге - это всего на 3,9% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

То есть, с учетом инфляции, покупательская способность заработных плат сократилась на 3,4% год к году.

В то же время, согласно обследованию КС МНЭ РК, в сентябре прошлого года непосредственно врач-стоматолог (терапевт, хирург, ортодонт и др.) получал в среднем 140,8 тыс. тг - это на 48,1% больше среднего уровня заработных плат по РК.

При этом цены на стоматологические услуги повышаются. Так, удаление зуба под местным обезболиванием обходилось в ноябре 2017 в среднем по РК в 3200 тенге - на 11,2% больше, чем годом ранее.

Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов страны эта стоматологическая операция обходится жителям Астаны - сразу 7428 тг за зуб, +0,2% год-к-году. Дешевле всего - жителям Караганды (2235 тг, +22,4% за год).

Наибольший рост цен за удаление зубов был отмечен в Кокшетау - сразу более чем на треть, до 4036 тг за зуб.