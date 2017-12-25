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Озвучены цены плагин-гибридной «пятидверки» Hyundai Ioniq PHEV

25 декабря 2017, 12:00

Корейская компания Hyundai Motor Company и её североамериканское подразделение Hyundai Motor America опубликовала цены и комплектации плагин-гибридной модели Hyundai Ioniq PHEV, которая призвана заполнить нишу между обычным гибридом Ioniq Hybrid и электрокаром Ioniq Electric.

Новый электрифицированный автомобиль будет доступен на рынке США по минимальной цене от $24 950 (порядка 8 300 000 тг.). В свою очередь, гибрид Hyundai Ioniq Plug-In Hybrid в максимальной комплектации Limited получил ценник $28 300 (около 9 400 000 тг.).

Напомним, что ранее в текущем году южнокорейская марка вывела на американский рынок упомянутые модели Ioniq Hybrid и Ioniq Electric, которые доступны по минимальной цене от $22 200 и $29 500 соответственно.

Очередной конкурент Toyota Prius и Honda Clarity Plug-in Hybrid от корейского производителя упаковывается 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем внутреннего сгорания, мощностью 104 лошадиные силы, электрическим двигателем мощностью 45 кВт (60 л.с.), 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и литий-ионным полимерным аккумулятором, ёмкостью 8,9 кВт/ч.

Согласно данным производителя, плагин-гибридный Hyundai Ioniq PHEV способен проезжать в комбинированном режиме порядка 650 миль (порядка 1046 километров). Визуально новая версия экономичной модели практически ничем не отличается от моделей Ioniq Hybrid и Ioniq Electric. К таковым можно отнести разве что специально разработанные 16-дюймовые колесные диски и наличие порта для зарядки.

Via livecars


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