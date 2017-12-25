Экс-радикал благодарен судьбе, что вовремя попал в тюрьму

Как установили органы национальной безопасности, преступники замышляли ряд террористических актов в Алматы. Попав под их влияние, молодой успешный алматинец поддерживал с ними тесную связь и оказывал им финансовую помощь, за что был привлечен к уголовной ответственности. Приговором суда он получил 10 лет тюрьмы, половину из которых уже отсидел, сообщает Zakon.kz.

Тимур (имя изменено) родом из Кызылорды, здесь он родился, вырос, окончил школу. Учился очень хорошо, мечтал поступить в престижный вуз, стать грамотным востребованным специалистом, жить, как и все люди – жениться, воспитывать детей, помогать родителям и так далее. Семья у них была благополучной, жили дружно, в достатке.

Получив аттестат о среднем образовании, он вместе со своими друзьями-одноклассниками поехал учиться в Алматы, поступил в один из крупнейших и ведущих вузов Казахстана - политехнический университет.

Шел 1994 год, доживал свои дни 20 век. Тиме учиться нравилось, он обзавелся друзьями, студенческая жизнь била ключом – новые знакомства, семестры, сессии, общественные мероприятия, библиотеки, дискотеки, первая любовь… Всё это увлекало, времени ни на что не оставалось, но в круговерти веселого, беззаботного студенчества он все-таки понимал, точнее, чувствовал, что есть нечто более важное, значимое, нужное, а что именно – не мог понять.

Вскоре он принял ислам и был очень счастлив – вера придавала ему сил, уверенности, спокойствия. Так незаметно пролетели студенческие годы.

Тимуру Алматы всегда нравился, и когда его после вуза направили по специальности в Джезказган, затем в Усть-Каменогорск, он, добросовестно отработав несколько лет, снова вернулся в Алматы. Это было начало 2000-х годов. К тому же в то время начался мировой экономический кризис.

В Алматы он построил себе дом, занялся бизнесом – землей. В те годы в Казахстане как раз начался земельный бум, и он решил попробовать себя в этом вопросе, устроился в компанию, занимавшейся куплей-продажей земельных участков гражданам.

И как раз в это время в Алматы начинает действовать террористическая группировка под названием «Моджахеды Средней Азии», лидером которой был 34-летний Акжан Хасен. Как установили оперативники ДКНБ, он с четверкой своих сообщников планировал серию терактов в Алматы. Тимур попал под влияние этой группировки, стал такфиритом и оказывал ей финансовую поддержку.

8 ноября 2011 года члены группы убили двух сотрудников полиции в Алматы. Это произошло на проспекте Райымбека – Саина: неизвестные из автомобиля расстреляли двух сотрудников патрульной полиции, старшин Максата Дабылова и Галымжана Абдирова. Как выяснило вскоре следствие, преступники оказались членами террористической группы, которой руководил Акжан Хасен. Они, как мы уже сказали, намеревались провести новые насильственные акты в Алматы. В связи с этим подразделения полиции города Алматы и Алматинской области были переведены на усиленный режим несения службы.

3 декабря 2011 года в поселке Боралдай Илийского района Алматинской области во время оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены лидер и члены группы. При попытке задержания преступники оказали активное вооруженное сопротивление. В ходе спецоперации получили ранения и погибли два сотрудника спецподразделения службы "Арыстан" КНБ. Преступники укрылись в жилом доме и были блокированы спецподразделениями органов национальной безопасности и внутренних дел г. Алматы и Алматинской области. Местных жителей из близлежащих домов пришлось срочно эвакуировать, район был оцеплен, подтянуты аварийно-спасательные и медицинские службы.

Террористам (5 человек) предложили добровольно сдаться, но они оказали сопротивление, поэтому бойцам спецподразделения "Арыстан" пришлось их ликвидировать, в том числе их лидера. Главарь группы и его сообщники примерно за полтора месяца до трагического инцидента арендовали в поселке Боралдай частный дом, где и укрывались. И как только спецназовцы ворвались в дом, они встретили их огнем из двух автоматов и двух пистолетов. Как было упомянуто выше, один из бойцов погиб на месте, а второй скончался в больнице. Вскоре в доме были обнаружены гранаты, автоматы Калашникова и пистолет Макарова.

Словом, Тимур за связь с этими бандитами и финансирование их деятельности попал в тюрьму на 10 лет. Он уже отбыл более более половины срока. Сидел в Джезказгане, Усть-Каменогорске, многое понял, осознал и как сказал один из сотрудников информационно-пропагандистского реабилитационного центра «Ак ниет», сейчас он пишет письма, полные раскаяния.

- Тимур полностью раскаивается и полностью отказывается от своих прежних вероубеждений, от чуждой такфиритско-джихадистской идеологии, под влияние которой он попал и искренне сожалеет о своем прошлом, - говорит теолог. – Он полностью встал на путь традиционного в Казахстане ислама – ханафитского мазхаба.

- Как он попал в радикальное течение к террористам, ведь у него было всё? Что ему не хватало, как он пришел к этому?

- Вначале его заразили такфиризмом, стали рассказывать ему о рае, что его там ждет сказочная жизнь с девственницами, как туда можно попасть и кто туда попадает и так далее, и вот он попался на этот крючок. Сейчас у него появилось уважение к своему народу, к национальным традициям и обычаям, а ведь всё это под влиянием такфиризма он отрицал, не признавал. Он очень сожалеет, что раньше не понимал всего этого.

То есть идет переоценка ценностей. На одной из встреч с теологом в колонии Тимур признался, что благодарен судьбе за то, что вовремя попал в тюрьму, что у него по сравнению с другими преступниками руки кровью не испачканы. Он мечтает, что когда выйдет на свободу, будет служить во благо своему народу, честно работать, воспитывать детей и, конечно же, следовать традиционному исламу.

Все-таки государство проводит хорошую работу по переубеждению радикально настроенных молодых людей и это приносит ощутимые плоды, человек начинает понимать и раскаиваться и стремится начать новую жизнь с чистого листка. И Тимур не один такой, таких много, считает теолог.

Торгын Нурсеитова