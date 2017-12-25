В Уральске автомобиль Нацбюро по противодействию коррупции ездил по встречке

На блог председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева обратился гражданин с жалобой на грубое нарушение правил дорожного движения водителем служебного автомобиля в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.



На приложенном к обращению видео с регистратора видно, как служебная автомашина с госномером «001NB07» едет по полосе встречного движения. Заявитель просил принять соответствующие меры.

Председатель Агентства лично контролирует все поступающие на его блог обращения. В АДГСПК данное обращение рассмотрели в короткие сроки. По поручению главы ведомства провели служебное расследование с истребованием соответствующих материалов.

В результате установлено, что указанная автомашина закреплена за департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Западно-Казахстанской области. В рамках служебного расследования в отношении водителя сотрудниками местной полицейской службы ДВД ЗКО составлен административный материал по факту нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона согласно ст. 596 ч.3 КоАП РК.

Постановлением специализированного административного суда г. Уральска ЗКО водитель привлечен к административному взысканию в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год. В настоящее время водитель автотранспортного средства уволен с работы.

Видео с сайта vk.com

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