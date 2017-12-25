Иностранные кредиторы резко сократили объем вливаний в транспортный сектор РК - сумма инвестиций за год уменьшилась в 2,4 раза, до 4-х летнего минимума

Иностранные банки и кредиторы сокращают объемы поддержки казахстанской транспортно-логистической отрасли. За 11 месяцев текущего года в основной капитал предприятий отрасли транспорта и складирования было вложено 81,1 миллиарда тенге иностранных инвестиций (кредиты банков и другие заемные средства). Это в 2,4 раза меньше суммы вливаний со стороны зарубежных кредиторов за аналогичный период 2016 года.

Напомним, что резкий бум иностранных вложений в казахстанскую транспортную отрасль начался в 2014 году - 280,1 миллиарда тенге за 11 месяцев. В последующие два года сумма иностранных заемных инвестиций снизилась до 192-193 миллиарда тенге в год (январь-ноябрь).

Резкое сокращение поддержки отрасли со стороны иностранных кредиторов происходит на фоне ускорения роста объемов услуг, которые оказывают участники рынка. По итогам 9 месяцев 2017 года транспортно-логистические предприятия оказали услуг в физическом выражении на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Годом ранее прирост составлял 3,9%. Напомним, что сама экономика Казахстана в этом году выросла на 4,3% по сравнению с январем-сентябрем 2016 года.

Отметим, что на протяжении 2014-2016 годов темпы роста объемов услуг ежегодно замедлялись.

Предприятия транспорта и складирования на данный момент формируют порядка 7,7% всей экономики РК.

Восполнять нехватку средств из-за сокращения объемов иностранных инвестиций транспортно-логистическим организациям приходится самим, найти альтернативу в виде увеличения бюджетных инвестиций не удается. За январь-ноябрь 2017 года из средств республиканского и местных бюджетов на модернизацию фондов и развитие отрасли вложено порядка 332 миллиарда тенге, или на 6,2% меньше, чем год назад. Примечательно, что сокращение бюджетных инвестиций в отрасль наблюдается второй год подряд.

Между тем, развитие отрасли, в частности развитие новой евразийской логистической инфраструктуры, является одним из важных приоритетов в рамках Третьей модернизации экономики РК.

В рамках развития правительству РК к 2020 году поручено обеспечить увеличение годового объема транзитных перевозок: в 7 раз для грузов, перевозимых контейнерами - до 2 миллионов контейнеров; в 4 раза для пассажирских перевозок воздушным транспортом - до 1,6 миллиона транзитных пассажиров. При этом доходы от транзитных перевозок предполагается повысить в 5,5 раза - до 4 миллиардов долларов в год.

Ожидается, что будут приняты меры по обеспечению свободы транзита грузов, созданию и модернизации транспортных коридоров, повышению уровня сервиса и устранению административных барьеров.