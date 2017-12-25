Назначен аким города Туркестан

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Ж.Туймебаев по согласованию с Администрацией Президента РК и с согласия районного маслихата представил активу города Туркестан нового акима. Таким образом, распоряжением акима Южно-Казахстанской области на должность акима города Туркестан назначен Мусаев Тажибек Калманович, передает пресс-служба акима ЮКО.

Пожелав успехов на новой должности, глава региона поручил новому акиму эффективно и своевременно выполнять поручения Главы государства по повышению социально-экономического благосостояния населения города Туркестан, а также уделить особое внимание реализации программной статьи Президента РК «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».

Мусаев Т.К., 1958 года рождения, образование высшее, квалификация по специальности – инженер-механик.

Трудовую деятельность начал в 1982 году заведующим машинной мастерской колхоза имени Абая.

1985-2013 годы занимал должности инженера автопарка города Кентау, главного инженера Туркестанского районного управления сельского хозяйства, инженера Туркестанского районного аграрно-промышленного объединения, главного специалиста управления сельского хозяйства города Туркестан, главного специалиста отдела сельского хозяйства города Туркестан, главный специалиста отдела сельского хозяйства и земельных отношений города Туркестан, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Туркестан, акима сельского округа Иассы города Туркестан, руководителя отдела сельского хозяйства города Туркестан, руководителя отдела сельского хозяйства и земельных отношений города Туркестан.

С октября 2013 года занимал должность заместителя акима города Туркестан Южно-Казахстанской области.