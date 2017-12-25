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Mercedes начал производство гибридных автобусов Citaro

25 декабря 2017, 12:28

Простая 48-вольтовая схема без полноценной батареи снижает расход топлива на 8,5%, а также экономит ресурс ДВС и тормозных механизмов.

Компания Mercedes-Benz Buses приступила к производству гибридной версии автобуса Citaro. Первые пять экземпляров уже передали в транспортную сеть Stuttgarter Strassenbahnen AG – они будут возить пассажиров по внутригородским маршрутам Штутгарта. В конце 2018 года гибриды переведут в новую экспресс-службу X1, в которой будут работать только автобусы с инновационными силовыми установками и низким уровнем вредных выбросов.

В гибридном Mercedes Citaro между дизелем и автоматической трансмиссией установлен дискообразный электромотор на 14 киловатт (19 л.с.) и 220 Нм. При торможении он действует как генератор, рекуперируя энергию, которая может непродолжительное время храниться в конденсаторах (mild hybrid storage, MHS). При разгоне это электричество подается на электромотор, который помогает ДВС, создавая дополнительную тягу.

Простая 48-вольтовая схема без полноценной батареи снижает расход топлива на 8,5%, а также экономит ресурс ДВС и тормозных механизмов. При этом обслуживается «умеренный» гибрид как обычный Citaro, не нуждаясь ни в каких дополнительных операциях.

Текст: Александр Орехов
Фото: Mercedes-Benz
Via cartimes


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