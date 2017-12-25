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Между Россией и США нет "железного занавеса", заявил Лавров

25 декабря 2017, 12:31

Глава МИД РФ отметил наличие проблем в отношениях между двумя странами и немотивированные антироссийские действия со стороны США.

Нового "железного занавеса" между Россией и США нет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

"Не думаю, однако, что термин "железный занавес" применим к российско-американским отношениям на современном этапе", — заявил Лавров, отметив наличие проблем в отношениях между двумя странами и немотивированные антироссийские действия со стороны США.

В числе действий Вашингтона, направленных против Москвы, министр назвал принятие в США закона о санкциях, ситуацию с российской дипсобственностью в США, давление на российских дипломатов со стороны ФБР, а также травлю российских СМИ.

"И это только часть обширного списка немотивированных антироссийских действий", — отметил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства РФ объяснил ситуацию тем, что в США наступил очередной приступ "маккартизма", от которого американское общество не выработало иммунитета.

"Но лично я уверен — как когда-то в США всем надоела и сошла на нет устроенная сенатором Джозефом Маккарти "охота на ведьм", так и в нынешней ситуации наступит отрезвление, а за ним и выздоровление. Хотя время будет потрачено впустую".

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов.


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