В частности, в Правила внесены следующие изменения:

Пункт 3 изложен в следующей редакции:

«3. При образовании задолженности по отчислениям и (или) взносам органы государственных доходов направляют плательщику уведомление о представлении в орган государственных доходов списков работников по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Плательщики в течение пяти рабочих дней со дня получения такого уведомления представляют в орган государственных доходов список работников (далее - список физических лиц), за которых производятся отчисления и (или) взносы.

Такое уведомление не направляется в случае, если задолженность по отчислениям и (или) взносам не превышает сумму в размере одного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.»;

Пункт 8 изложе в следующей редакции:

«8. Приостановление расходных операций по кассе плательщика распространяется на все расходные операции наличных денег в кассе, кроме операций по сдаче денег в банк или организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, для последующего перечисления в счет погашения налоговой задолженности, таможенной задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование.

Распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе плательщика составляется в двух экземплярах по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, один из которых вручается плательщику под роспись или иным способом, подтверждающим факт отправки и получения.

С момента получения плательщиком распоряжения о приостановлении расходных операций по кассе все поступающие в кассу наличные деньги подлежат перечислению в фонд.

Распоряжение органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по кассе подлежит безусловному исполнению плательщиком.»;

Также Правила дополнены приложениями 1 и 2 согласно приложениям 1 и 2 к приказу.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.