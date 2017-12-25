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Внесены изменения в Правила взыскания задолженности по отчислениям и взносам
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Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 ноября 2017 года № 876 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 478 «Об утверждении Правил и сроков исчисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов и Правил взыскания задолженности по отчислениям и (или) взносам»
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В частности, в Правила внесены следующие изменения:
Пункт 3 изложен в следующей редакции:
«3. При образовании задолженности по отчислениям и (или) взносам органы государственных доходов направляют плательщику уведомление о представлении в орган государственных доходов списков работников по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
Плательщики в течение пяти рабочих дней со дня получения такого уведомления представляют в орган государственных доходов список работников (далее - список физических лиц), за которых производятся отчисления и (или) взносы.
Такое уведомление не направляется в случае, если задолженность по отчислениям и (или) взносам не превышает сумму в размере одного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.»;
Пункт 8 изложе в следующей редакции:
«8. Приостановление расходных операций по кассе плательщика распространяется на все расходные операции наличных денег в кассе, кроме операций по сдаче денег в банк или организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, для последующего перечисления в счет погашения налоговой задолженности, таможенной задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование.
Распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе плательщика составляется в двух экземплярах по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, один из которых вручается плательщику под роспись или иным способом, подтверждающим факт отправки и получения.
С момента получения плательщиком распоряжения о приостановлении расходных операций по кассе все поступающие в кассу наличные деньги подлежат перечислению в фонд.
Распоряжение органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по кассе подлежит безусловному исполнению плательщиком.»;
Также Правила дополнены приложениями 1 и 2 согласно приложениям 1 и 2 к приказу.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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