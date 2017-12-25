Б.Базарбек: Повысьте образованность чиновников в акиматах или создайте мне условия, я помогу

Акиматы и их структурные подразделения не должны превращаться в "жирные" места, где можно неплохо заработать.

Необходимо улучшить профессиональный уровень чиновников акиматов всех уровней, ведь разъяснительную политику населению и землепользователям не могут проводить чиновники профессиональный уровень которых также может быть поставлен под сомнение.

На районном уровне почти 80% руководителей отделов земельных отношений и архитектуры, градостроительства нуждаются в повышении профессионального уровня. Это требуется сделать на областном и городском уровне.

Мы долгое время говорили, что необходимо повысить уровень правовой культуры и осведомленности собственников земель и землепользователей, а о повышении уровня профессиональной подготовки, образованности и в совокупности компетентности должностных лиц в акиматах просто забыли. Мы даже не считаем это проблемой, хотя скажу вам как эксперт, это очень большая проблема и умалчивать эту проблему мы не имеем права.

Чтобы вернуть доверие населения к акиматам и территориальным органам и изменить взгляды людей на проводимую политику государства в области земельных отношений, должны измениться сами акиматы и методы работы с гражданами. Одним из важных шагов в сторону возврата доверия людей, является качественное усиление профессионального уровня ответственных должностных лиц в акиматах областей, городов и районов.

Акиматы и их структурные подразделения не должны превращаться в "жирные" места, где можно неплохо заработать. Не будем скрывать, такие полномочия акиматов как предоставление прав на землю, изменение целевого назначения земли, выдача АПЗ и разрешении, изъятие земельного участка в связи с неосвоением и нецелевым использованием, контроль за самовольным строительством превратились в полномочия способствующие процветанию коррупции и обогащению чиновников. И все это в том числе от низкого профессионального качественного уровня чиновников на местах, низкому качеству отбору кандидатов на ответственную должность, устаревшим критериям к отбору и отсутствием новых методов пропаганды.

Мы должны сломать стереотипы в сознании людей, что в акиматах сидят неграмотные коррупционеры, скрытые рейдеры, пособники местных бандитов. Мы должны остановить практику превращения акиматов в сферу бизнеса и предпринимательства. В идеале, мы должны достичь такого уровня, чтобы простой гражданин и предприниматель от безысходности искал не нас юристов и адвокатов, не обивал пороги НурОтан, Атамекен чтобы элементарно получить качественную правовую помощь, а уверенно шел в акимат, зная, что там ему правильно донесут, разъяснят и проконсультируют.

Нужно смотреть в корень проблемы и даже если это неприятно признавать, но во имя интересов людей мы должны этим заниматься.

Я лично вижу решение проблемы именно в таком русле. К счастью или сожалению, но я один из немногих людей, которые помимо того что помогают акиматам и крупному бизнесу, но и человек к которому со всего Казахстана тысячами приходят и получают бесплатную помощь и консультацию.

К сожалению, люди со всей страны, со всех регионов находят меня через социальную сеть Фэйсбук и блог на сайте Zakon.kz, записываются на мою акцию бесплатной помощи "БАЗАРБЕК на час" и выкладывают все проблемы, обиды наизнанку. Я объехал за год 8 регионов, проконсультировал сотни людей и знаете не нашел ни одного человека довольного работой акиматами.

Поэтому рассчитываю, что новый Генеральный прокурор поддержит и создаст все необходимые условия для правовой помощи населению, для разрешения земельных проблем в регионах".

Я предлагаю правительству Республики Казахстан пересмотреть земельно-правовую политику в регионах и начать земельную реформу с повышения профессионального уровня акимов районов, городов, руководителей территориальных отделов по управлению земельными ресурсами, архитектуры.

А также работать сообща, и если идея повышения профессионального уровня чиновников на местах, отвечающих за предоставление и изъятие земель будет поддержана официально, то я обещаю объехать всю страну, и на бесплатной основе провести семинары чиновникам районов и городов.