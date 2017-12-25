 
Новости за сегодня

Утверждены предельные цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке

Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 5 декабря 2017 года № 423 «Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке»

В соответствии с подпунктом 7) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении» утверждены предельные цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 января по 31 марта 2018 года в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

 

25 декабря 2017, 12:30
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код