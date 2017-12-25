В соответствии с подпунктом 7) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении» утверждены предельные цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 января по 31 марта 2018 года в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.