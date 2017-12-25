В соответствии с подпунктом 4) статьи 8-1 Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года «Об обязательном социальном страховании» с 1 января 2018 года будут повышены размеры социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2018 года, на шестнадцать процентов от размера получаемых социальных выплат.

Постановление вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.