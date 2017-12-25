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О повышении с 1 января 2018 года размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования

Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года № 830 «О повышении с 1 января 2018 года размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования»

В соответствии с подпунктом 4) статьи 8-1 Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года «Об обязательном социальном страховании» с 1 января 2018 года будут  повышены размеры социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2018 года, на шестнадцать процентов от размера получаемых социальных выплат.

Постановление вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

 

25 декабря 2017, 12:39
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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