|
О повышении с 1 января 2018 года размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования
|
Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года № 830 «О повышении с 1 января 2018 года размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования»
|
В соответствии с подпунктом 4) статьи 8-1 Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года «Об обязательном социальном страховании» с 1 января 2018 года будут повышены размеры социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2018 года, на шестнадцать процентов от размера получаемых социальных выплат.
Постановление вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.