16 забавных промахов с подарками

К Новому году сбываются мечты и мы получаем то, что хотим. Ну, почти.

Самой приятной и почти самой главной частью праздников являются, конечно же, подарки, и Новый год — не исключение. Ведь именно в это время сбываются все мечты и мы получаем то, что хотим. Ну, почти. Ведь некоторые друзья и родственники просто не могут подарить обычный подарок в обычной упаковке — им нужно как-то показать себя и поупражняться в креативности и остроумии, что они с успехом и делают.

«На секунду я подумал, что отец сделал мне самый крутой подарок»

«Мой муж дальтоник, и в шутку ему постоянно дарили цветные карандаши. Он всегда хотел Айфон, и именно так я его упаковала»

«100 хомутов — оно того стоило!»

Подпись: «Тупой сестре от брата»

«Мне 24 и я живу с родителями. Вот, что они мне подарили на Рождество»

Лучший способ упаковать телефон

«Мой брат каждый год дарит мне футболки в стиле фильма «Начало». Сейчас мы на третьем уровне»

«В моей семье важен не подарок, а его упаковка»

«Жена хотела украшение на Рождество. Кажется, она будет недовольна»

«Распечатал фотографию отца, которая ему очень не нравится, и сделал из неё обёрточную бумагу»

«Я как-то сказал друзьям, что мне нравятся белки. Теперь они дарят мне всё связанное с ними»

«Дяде не понравился его подарок»

«Папа будет не рад, когда узнает, что всё это — носки, только по-разному упакованные»

«Моя девушка любит открывать подарки пораньше. А меня раздражают люди, открывающие подарки пораньше»

«Друг захотел получить на Новый год «что-нибудь бесполезное». И получил»

У сына нездоровая одержимость тем, у кого «самый большой» подарок. Это подарок ему — microSD 32 ГБ

Подарил отцу электронную книгу. Он использует ее как закладку

Источник: pure-t.