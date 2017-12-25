16 забавных промахов с подарками
К Новому году сбываются мечты и мы получаем то, что хотим. Ну, почти.
Самой приятной и почти самой главной частью праздников являются, конечно же, подарки, и Новый год — не исключение. Ведь именно в это время сбываются все мечты и мы получаем то, что хотим. Ну, почти. Ведь некоторые друзья и родственники просто не могут подарить обычный подарок в обычной упаковке — им нужно как-то показать себя и поупражняться в креативности и остроумии, что они с успехом и делают.
«На секунду я подумал, что отец сделал мне самый крутой подарок»
«Мой муж дальтоник, и в шутку ему постоянно дарили цветные карандаши. Он всегда хотел Айфон, и именно так я его упаковала»
«100 хомутов — оно того стоило!»
Подпись: «Тупой сестре от брата»
«Мне 24 и я живу с родителями. Вот, что они мне подарили на Рождество»
Лучший способ упаковать телефон
«Мой брат каждый год дарит мне футболки в стиле фильма «Начало». Сейчас мы на третьем уровне»
«В моей семье важен не подарок, а его упаковка»
«Жена хотела украшение на Рождество. Кажется, она будет недовольна»
«Распечатал фотографию отца, которая ему очень не нравится, и сделал из неё обёрточную бумагу»
«Я как-то сказал друзьям, что мне нравятся белки. Теперь они дарят мне всё связанное с ними»
«Дяде не понравился его подарок»
«Папа будет не рад, когда узнает, что всё это — носки, только по-разному упакованные»
«Моя девушка любит открывать подарки пораньше. А меня раздражают люди, открывающие подарки пораньше»
«Друг захотел получить на Новый год «что-нибудь бесполезное». И получил»
У сына нездоровая одержимость тем, у кого «самый большой» подарок. Это подарок ему — microSD 32 ГБ
Подарил отцу электронную книгу. Он использует ее как закладку
Источник: pure-t.
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