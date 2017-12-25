В Subaru разгорается топливный скандал

Еще осенью стало известно, что итоговую проверку сходящих с конвейера машин Subaru проводили люди без соответствующего допуска.

В японском автопроме назревает очередной топливный скандал. На сей раз серьезные проблемы грозят Subaru: у аудиторов возникли подозрения, что при финальной инспекции новых автомобилей данные об экономичности могли быть подделаны.

Еще осенью стало известно, что итоговую проверку сходящих с конвейера машин Subaru проводили люди без соответствующего допуска. Причем президент компании Ясуюки Йосинага признал, что такое положение дел на производстве сохранялось на протяжении 30 лет. В результате акции бренда существенно упали в цене. Теперь же речь идет уже о возможности прямого подлога.

Сейчас Subaru проводит внутреннюю проверку на предмет того, действительно ли сведения о расходе топлива были сфабрикованы, и если да, то каких моделей это касается. На данный момент неясно – стоит ли производителю опасаться каких-либо санкций со стороны государства, однако сам факт подозрения наносит серьезный ущерб репутации, а это наверняка отразится и на цене акций, и на продажах машин.

В прошлом году из-за похожих историй компании Suzuki пришлось сменить высшее руководство, а Mitsubishi Motors обесценилась настолько, что ее тут же поглотил альянс Renault-Nissan. В этом смысле очередной скандал может пошатнуть мировые позиции всего японского автопрома как такового.

Текст: Александр Орехов

Фото: Subaru

Via cartimes