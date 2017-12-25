Божко о контрабанде скота: Что в лоб, что по лбу, все равно ущерб наносится

В Мажилисе обеспокоены ситуацией с неконтролируемой контрабандой скота через границу с Кыргызстаном.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по теме «О внешней политике Казахстана на Азиатском направлении» депутаты затронули вопрос эпизоотической ситуации в Кыргызстане и неконтролируемой контрабанде казахстанского скота через казахстанско-кыргызскую границу, передает корреспондент Zakon.kz.

«Пограничные службы, они у нас хорошо отвечают, знают каждый пограничный столб. Если все так хорошо, скажите, пожалуйста, почему у нас дырявая граница между Кыргызстаном и Казахстаном? Я говорю о неконтролируемой контрабанде скота, которая не прекращается», - обратился к представителям КНБ РК депутат Роман Ким.

На этот счет директор Пограничной службы КНБ РК Дархан Дильманов заверил, что «проблемы есть и с ними в настоящее время борются».

«Очень хороший вопрос. К охране государственной границы с Кыргызстаном мы приступили в 1999 году. За это время была проделана очень большая работа. В настоящее время на госгранице с Кыргызстаном осталась только пограничная служба и сегодня говорить о том, что это контрабанда, так как они вошли в состав ЕАЭС, она не является контрабандой, то, что перемещается через пункты пропуска», - пояснил он.

«Есть проблемы, мы с этим в настоящее время очень активно боремся. И в инженерном плане госграницу на кордайском, таразском направлениях мы сейчас закрываем. Полностью еще не закрыли, но результаты уже есть. Главная контрабанда по «зеленке» у нас была и остается - перегон скота. Решению этих вопросов мы уделяем самое активное внимание. Личного состава и техники достаточно для того, чтобы обеспечить охрану границы», - сказал Д. Дильманов.

Также высказал свое мнение по данному вопросу вице-спикер палаты Владимир Божко.

«Дархан Айткалиевич, мы не зря задаем этот вопрос, поскольку эпизоотическая ситуация в Кыргызстане очень серьезная. Нам бы не хотелось вместе с табуном получить очередной перечень болезней для нашего скота, что снизит наш экспорт за рубеж. Тут сам по себе вопрос серьезный. Мы сейчас в едином экономическом пространстве. Там, наверное, не контрабанда, а перегон скота с неправильно оформленными документами, назовем так. Какая разница, что в лоб, что по лбу, как моя мама говорила, все равно ущерб наносится, и нам надо, уважаемые господа, обратить серьёзное внимание», - подчеркнул В. Божко.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: Today.kz