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При атаке смертника на здание разведки в Кабуле погибли шесть человек

25 декабря 2017, 13:17

Среди погибших четверо мирных жителей и двое сотрудников разведывательной службы.

По меньшей мере шесть человек погибли, еще трое получили ранения в результате взрыва, произошедшего в столице Афганистана Кабуле, передает РБК.

Инцидент произошел около 8:00 утра по местному времени (9:30 по аст). По данным агентства, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у входа в здание Национального директората безопасности (афганской разведывательной службы).

Среди погибших четверо мирных жителей и двое сотрудников разведывательной службы.

По данным Reuters, террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в Казахстане) взяла на себя ответственность за теракт.

Ранее, 22 декабря, при атаке смертника в Афганистане погибли семь человек. Атака произошла возле отделения полиции: террорист-смертник врезался в здание на автомобиле, начиненном взрывчаткой.

Фото: AP Photo / Mohammad Anwar Danishyar.


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