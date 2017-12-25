На трассе из-за гололеда застрял автобус «Караганда-Жезказган»

В результате неблагоприятных погодных условий (проливной дождь, гололед) на автодороге «Алматы-Екатеринбург» в районе поселка Спасск, на участке дороги с крутым подъемом образовался затор из 60 автомашин, преимущественно грузового автотранспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова.

На месте работают подразделения ТОО «Казавтодор», местной полицейской службы. Для эвакуации и оказания помощи задействованы спасатели Оперативно-спасательного отряда ДЧС Карагандинской области на специальном транспорте повышенной проходимости (вахтовка).

Кроме того, в 120 км от г.Жезказган в результате гололедных явлений на трассе остановился пассажирский автобус сообщением «Караганда-Жезказган». Для эвакуации пассажиров из города Жезказган на место направлен специальный транспорт повышенной проходимости (вахтовка) Специализированной пожарной части №42 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области.

Напомним, 24 декабря в 21:00 в связи с ухудшением погодных условий (гололед) в Карагандинской области закрыты автодороги по всем направлениям для всех видов транспорта.

Населению рекомендуется воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и необходимую дистанцию. Пешеходам также рекомендуется максимально осторожное передвижение, не спешить. Соблюдать осторожность при нахождении на улице и на дороге. Пожилым людям лучше использовать трость или палку.

Фото: Новости N