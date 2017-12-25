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Утверждены Правила организации и оплаты дежурств медицинских работников
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Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 857 «Об утверждении Правил организации и оплаты дежурств медицинских работников»
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В соответствии с пунктом 2 примечания к приложению 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» утверждены Правила организации и оплаты дежурств медицинских работников.
В медицинских организациях при оказании медицинской помощи независимо от времени суток и дней недели, для медицинских работников устанавливаются дежурство в ночное время, выходные и праздничные дни в соответствии с утвержденным графиком дежурств.
График дежурств составляется с учетом требований продолжительности рабочего времени в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса, в конце каждого месяца, отдельно для врачей, среднего и младшего медицинского персонала и утверждается руководителем медицинской организации.
Привлечение к дежурству медицинских работников осуществляется на основании утвержденного графика дежурств и приказа руководителя организаций здравоохранения.
Руководитель организации для обеспечения круглосуточной помощи и обеспечения дежурства вводит в штатное расписание дополнительные врачебные и сестринские должности либо обеспечивает дежурство имеющимся составом врачей, среднего и младшего медицинского персонала.
Оплата дежурств в ночное время, выходные и праздничные дни, а также сверхурочное время производится в соответствии с Трудовым кодексом.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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