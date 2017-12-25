 
Новости за сегодня

Утверждены Правила организации и оплаты дежурств медицинских работников

Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 857 «Об утверждении Правил организации и оплаты дежурств медицинских работников»

В соответствии с пунктом 2 примечания к приложению 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» утверждены Правила организации и оплаты дежурств медицинских работников.

В медицинских организациях при оказании медицинской помощи независимо от времени суток и дней недели, для медицинских работников устанавливаются дежурство в ночное время, выходные и праздничные дни в соответствии с утвержденным графиком дежурств.

График дежурств составляется с учетом требований продолжительности рабочего времени в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса, в конце каждого месяца, отдельно для врачей, среднего и младшего медицинского персонала и утверждается руководителем медицинской организации.

Привлечение к дежурству медицинских работников осуществляется на основании утвержденного графика дежурств и приказа руководителя организаций здравоохранения.

Руководитель организации для обеспечения круглосуточной помощи и обеспечения дежурства вводит в штатное расписание дополнительные врачебные и сестринские должности либо обеспечивает дежурство имеющимся составом врачей, среднего и младшего медицинского персонала.

Оплата дежурств в ночное время, выходные и праздничные дни, а также сверхурочное время производится в соответствии с Трудовым кодексом.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

25 декабря 2017, 13:03
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код