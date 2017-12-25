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Правительством РК перенесены дни отдыха в 2018 году

25 декабря 2017, 13:26

Правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.

Постановлением Правительства Казахстана в соответствии с Трудовым кодексом и в целях рационального использования рабочего времени перенесены дни отдыха в 2018 году, выпавшие на субботу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В 2018 году дни отдыха перенесены:

с субботы 3 марта на пятницу 9 марта;
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
с субботы 5 мая на вторник 8 мая;
с субботы 25 августа на пятницу 31 августа;
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря 2018 года.

Согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней Правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.


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