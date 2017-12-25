Дуров прокомментировал слухи о создании криптовалюты

Создатель "ВКонтакте" и "Телеграма" посоветовал не вестись на фейковые слухи, но информацию о создании TON не отрицает.

Основатель "Телеграма" впервые прокомментировал слухи о запуске собственной криптовалюты. Дуров посоветовал читать новости о его проектах исключительно на его сайте, сообщает Life.

Павел Дуров написал в своём "твиттере", что все настоящие новости о "Телеграме" и сопутствующих проектах появляются лишь на его сайте. Публикации на других страницах он назвал фейком. Также создатель "ВКонтакте" и "Телеграма" ответил случайному пользователю о слухах относительно создания своей криптовалюты. Павел не стал подтверждать или отрицать инсайдерскую информацию, но заметил, что в Сети уже появляются фейковые сайты, посвящённые проекту TON. Например, Tgram.cc.

О создании криптовалюты TON (Telegram Open Network) заявил 21 декабря бывший подчинённый Дурова Антон Розенберг. По словам недавно судившегося с предпринимателем Розенберга, Павел Дуров запустит свою криптовалюту на базе "Телеграма". Тем самым он решит вопрос с монетизацией мессенджера.

Фото: hi-news.ru.