Ford показал фотографии нового Focus

Компания Ford опубликовала фотографии прототипа нового Focus и подтвердила, что премьера хетчбэка четвертого поколения состоится в первой половине следующего года. Вероятнее всего, это произойдет в марте, на международном автосалоне в Женеве.

Автомобиль на снимках показан в красочном камуфляже с хештегами #TimeToFocus. Его разработкой занимается та же команда, которая в недавнем прошлом подготовила малолитражку Ka+ и новое поколение Fiesta. Благодаря новой модульной платформе четвертый «Фокус» станет на 50 кг легче, но при этом просторнее своего предшественника: по предварительным данным, колесная база вырастет на 50 мм. В семейство, помимо хетчбэка, по-прежнему будут входить седан и универсал – мы уже видели их на шпионских фотографиях. Кроме того, у Focus появится «вседорожная» версия с обвесом в духе Fiesta Active.

Моторную гамму составят: трехцилиндровый турбомотор EcoBoost, доступный в нескольких вариантах форсировки, а также бензиновые и дизельные двигатели объемом 1,5 и 2,0 литра. Топовый 280-сильный ДВС установят на Focus ST. Переживет смену поколений и Focus Electric: этой осенью «Форд» опубликовал стратегию развития, согласно которой к 2030 году электрические версии появятся у всех его моделей.

Текст: Александр Орехов

Фото: Ford

Via cartimes