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Лишенная дома пенсионерка поселилась на могиле сына

25 декабря 2017, 13:44

В теплое время года 65-летняя Степко день и ночь проводила на могиле сына, где она сделала себе лежанку, а в морозы перебиралась в свою полуразрушенную избу.

Одинокая пожилая жительница Екатеринбурга несколько лет жила на могиле сына и выплачивала взятый на нее мошенником кредит.

После вмешательства волонтеров женщину госпитализировали и признали недееспособной.

По данным издания, в 2012 году у Людмилы Степко умерли мать и сын. Вскоре ее дом настолько обветшал, что женщине пришлось перебраться в дом к своем сыну, но тот был отключен от коммуникаций после смерти хозяина. Вернуть газ, свет и водоснабжение пенсионерка не сумела.

До недавнего времени в теплое время года 65-летняя Степко день и ночь проводила на могиле сына, где она сделала себе лежанку, а в морозы перебиралась в свою полуразрушенную избу.

При этом женщина в течение двух лет тратила пенсию на погашение микрозайма в девять тысяч рублей, который на нее оформил мошенник, обещавший помощь.

В итоге историей Степко заинтересовались волонтеры. Сначала они добились от муниципалитета комнаты для пенсионерки, но она отказалась переезжать, пишет «Комсомольская правда на Урале». После чего было принято решение о принудительной госпитализации, поскольку женщину признали недееспособной.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости.


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