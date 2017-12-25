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Президент Кыргызстана прибыл в Астану

25 декабря 2017, 13:52

Лидеры двух стран также проведут переговоры в расширенном формате, в ходе которых обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл в Астану с официальным визитом, передает Казинформ.

В рамках визита запланирована встреча Жээнбекова с Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в узком кругу. Как ранее сообщала пресс-служба главы Кыргызстана, лидеры двух стран также проведут переговоры в расширенном формате, в ходе которых обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и сотрудничества в рамках ЕАЭС.

По итогам визита будет подписан ряд документов, главы государств примут совместное заявление. В рамках официального визита также запланирована встреча Сооронбая Жээнбекова с Премьер-Министром РК Бакытжаном Сагинтаевым.

Фото: kp.kg.


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