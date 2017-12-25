Президент Кыргызстана прибыл в Астану
Лидеры двух стран также проведут переговоры в расширенном формате, в ходе которых обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и сотрудничества в рамках ЕАЭС.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл в Астану с официальным визитом, передает Казинформ.
В рамках визита запланирована встреча Жээнбекова с Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в узком кругу. Как ранее сообщала пресс-служба главы Кыргызстана, лидеры двух стран также проведут переговоры в расширенном формате, в ходе которых обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и сотрудничества в рамках ЕАЭС.
По итогам визита будет подписан ряд документов, главы государств примут совместное заявление. В рамках официального визита также запланирована встреча Сооронбая Жээнбекова с Премьер-Министром РК Бакытжаном Сагинтаевым.
Фото: kp.kg.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.