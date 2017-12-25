К 2020 году ежегодный сбор на платных дорогах составит порядка 30 млрд тенге

К 2020 году платный проезд будет введен на 6,5 тыс км автодорог республики.

До 2020 года в Казахстане планируется поэтапное внедрение системы взимания платы на участках отреконструированных 6,5 тыс км автомобильных дорог. Об этом в ходе пресс-конференции в Правительстве РК сообщил председатель Комитета автомобильных дорог МИР РК Мереке Пшембаев, сообщает BNews.kz.

«В текущем году начаты работы по устройству системы взимания платы на участках Астана-Темиртау, Алматы-Капшагай и Алматы-Хоргос, за счет которых планируемый ежегодный сбор составит порядка 4 млрд тенге. К 2020 году ежегодный сбор составит порядка 30 млрд тенге», - сообщил он.

По словам Пшембаева, в текущем году продолжены строительные работы на проекте Центр-Юг на участке Темиртау-Караганда, включая обход Караганды, в рамках проекта Центр-Восток – на участках Астана-Павлодар-Семей-Калабатау, Бейнеу-Актау, Актобе-Атырау, Капшагай-Талдыкорган, Астана-Петропавловск и Уральск-Каменка общей протяженностью 1,2 тыс км.

Наряду с переходящими проектами за счет бюджетных средств начата реализация шести проектов: Бейнеу-Акжигит, Щучинск-Зеренда, Таскескен-Бахты, Ушарал-Достык, Осиновский перевал, Костанай-Денисовка, протяженностью 511 км.

«На 2018-2019 годы планируется продолжить строительство и реконструкцию 4,4 тысяч км, капитально отремонтировать 800 км, провести средний ремонт 6,2 тысяч км автодорог республиканского значения», - отметил Пшембаев.

Кроме того, в следующем году планируется завершить строительство участка Астана-Павлодар коридора Центр-Восток, участка Темиртау-Караганда, автодорог Уральск-Каменка с выходом на Саратов и Таскескен-Бахты. Планируется улучшить состояние 90% автодорог республиканского значения, довести долю дорог I и II-технической категории до 50%, что позволит увеличить пропускную способность загруженных участков автодорог и грузоперевозки в два раза, и в 1,5 раза сократить время пребывания в пути, сказал Пшембаев.

Фото: Колёса