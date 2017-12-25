КЧС призывает строго соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники

В новогодние праздники спасатели и пожарные чаще всего выезжают на пожары, особенно это касается частного сектора, где в праздничные дни количество пожаров увеличивается в разы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Неправильное использование фейерверков, хлопушек и прочей пиротехники может стать причиной пожаров. Ее применение создает угрозу получения термических травм различной степени тяжести, а в некоторых случаях и возникновения пожаров.

Так, например, 1 января 2016 года в 00:22 часа произошел пожар в Жезказгане, на балконе загорелись вещи. Причиной пожара стало неосторожное обращение с пиротехническими изделиями. К счастью, травмированных и погибших нет.

В преддверии новогодних мероприятий сотрудниками органов гражданской защиты совместно с представителями полиции проводится профилактическая работа. Одним из таких мероприятий является проведение рейдов по местам хранения и реализации пиротехнических изделий, с целью выявления несанкционированной торговли продукцией, не отвечающей требованиям пожарной безопасности.

По состоянию на 22 декабря 2017 года в республике проведено 159 рейдов по местам несанкционированной торговли пиротехническими изделиями с целью проведения профилактической работы и недопущения ЧС.

Организаторам новогодних мероприятий следует прислушаться к рекомендациям спасателей. Особая ответственность возложена на администрацию объектов, где будут проходить новогодние мероприятия.

Категорически не допускается:

- устраивать в помещении фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- заполнять помещения людьми сверх установленной нормы.

На что необходимо обратить внимание при покупке петард, фейерверков, бенгальских огней? Прежде всего, нужно посмотреть, сертифицирована ли продукция, обязательно ознакомиться с правилами эксплуатации пиротехники. Не забудьте обратить внимание на срок ее хранения и реализации: если товар просрочен, то пользоваться им ни в коем случае нельзя. Упаковка должна быть целой, не надорванной. При запуске пиротехники категорически запрещается курить. Нельзя стрелять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей. В радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов. Зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий. Производить запуск изделия с рук не допускается.

Не рекомендуется использование открытого огня там, где есть наличие горючего вещества. Бенгальский огонь – это тот же открытый огонь. Температура стержня достигает 2 тысячи градусов. И поэтому применять его нужно вдали от сгораемых материалов. Необходимо помнить, что любой вид пиротехники – это опасное средство, способное причинить серьезный вред здоровью человека.

Храниться гражданские пиротехнические вещества согласно правилам должны на складах, которые, кстати, следует зарегистрировать в органах внутренних дел. Торговать пиротехникой можно только там, где есть условия для ее сохранности, исключается попадание на нее прямых солнечных лучей, дождя или снега. Однако фейерверки, хлопушки продаются на рынках бесконтрольно и без соблюдения всяческих требований.

Для предотвращения трагедий в праздничные дни фейерверки и хлопушки следует приобретать только в специализированых отделах магазинов, но ни в коем случае не на рынках, где не соблюдаются условия их хранения. Из-за несоблюдения температурных режимов пиротехника может взорваться в руках. Не покупайте товар сомнительного качества, требуйте необходимые сертификаты и внимательно читайте инструкции по их применению, составленные на казахском и русском языках. Предупредительные надписи на упаковках должны быть выделены шрифтом, добавляется слово «Внимание!».

«Правила приобретения, хранения, учета, использования, перевозки, уничтожения, ввоза, вывоза гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением» утверждены Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 8 апреля 2015 года № 319, с которыми каждый гражданин может ознакомиться в специальных информационно-правовых системах в сети интернет.

фото: bashinform.ru