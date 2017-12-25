Купеобразный кроссовер VW Tiguan Coupe: новые изображения

Не так давно в сети появилась информация о том, что немецкая компания Volkswagen выпустит новый купеобразный кроссовер Tiguan Coupe.

Своё видение модного кросса VW Tiguan Coupe опубликовало испанское издание Autopista. Как отмечают независимые дизайнеры, во время создания виртуального автомобиля были использованы официальные фото концептов Volkswagen Cross Coupe GTE Concept и Volkswagen Cross Blue Coupe Concept.

По мнению авторов представленного изображения, именно по мотивам этих прототипов будет создан купеобразный кроссовер Tiguan Coupe. Отличительной особенностью такого автомобиля станет более наклонённая линия крыши, что является характерной чертой дизайна моделей в кузове купе.

Не исключено, что серийное кросс-купе VW Tiguan Coupe окажется чуть ниже и шире обычной модели. За счёт этого у автомобиля будет более спортивный и агрессивный внешний вид. Отметим, что до сих пор официальные представители немецкого автогиганта никак не комментируют появившиеся в сети слухи о новинке.

Напомним, компактный внедорожник Volkswagen Tiguan нового, второго по счёту поколения доступен на мировом рынке с различными бензиновыми и дизельными двигателями TSI/TDI. Предполагается, что кросс-купе VW Tiguan Coupe получит схожие силовые агрегаты. Как отмечалось ранее, продажи стильного автомобиля должны стартовать в следующем году.

Via livecars