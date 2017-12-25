Биткоин продолжает дешеветь

На предыдущей неделе цена биткоина падала после достижения отметки в 20 тысяч долларов.

Курс биткоина продолжает снижаться на фоне запланированного изменения протокола (хардфорка) криптовалюты, передает РИА Новости.

На 13:10 мск биткоин на бирже Bitfinex дешевел на 0,07 процента, до 13,53 тысячи долларов, на GDAX — на 0,7 процента, до 14,15 тысячи долларов.

По информации сайта CoinMarketCap, стоимость криптовалюты опустилась на 1,73 процента, до 13,99 тысячи долларов, а, по данным портала Coindesk, — на 0,35 процента, до 13,93 тысячи долларов.

На предыдущей неделе цена биткоина падала после достижения отметки в 20 тысяч долларов.

Игроки на рынке ожидают проведения хардфорка биткоина, известного как Segwit2x. Его сначала планировали в ноябре, но в итоге перенесли. Обновление кода наметили на 28 декабря.

Segwit2x предполагает увеличение размера блока до 4 Мб, повышение скорости добычи блока до 2,5 минут, пересчет сложности после каждого блока, защиту от повторных транзакций, а также поддержку смарт-контрактов.

Аналитики полагают, что резкое удорожание биткоина в середине декабря пошатнуло доверие трейдеров, которые начали всерьез рассматривать теорию криптовалютного "пузыря".

Ранее эксперты говорили РИА Новости, что причиной последующего удешевления биткоина являются рыночные факторы. Соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты — он продал все свои биткоины, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash.

Снижение стоимости биткоина может быть связано с тем, что альтернативная криптовалюта — Bitcoin Cash, "была несколько узаконена", когда ее добавили в медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах — Coinbase.

Согласно результатам опроса российской блокчейн-платформы для выпуска токенов и проведения ICO Waves Platform, Россия в 2018 году выйдет в лидеры среди стран, наиболее активно внедряющих криптовалюты и саму технологию блокчейна в свою экономику.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович.