2 292 вкладчика ЖССБК получат жилье в Карагандинской области в рамках программы "Нұрлы жер"

В 2018 году сразу 15 жилых домов на 2 292 квартиры построят в Караганде, Балхаше и Жезказгане. Стоимость 1 кв.м. от 90 000 до 140 000 тг. Квартиры смогут приобрести вкладчики Жилстройсбербанка, имеющие на своем счете 30% от стоимости жилья. На недостающую сумму они cмогут взять в ЖССБК предварительные жилищные займы под 5% годовых. Об этом сегодня на пресс-конференции в Караганде рассказала директор областного филиала банка Гульнар Дабылова.

- По условиям программы "Нұрлы жер" 50% данного жилья будет распределено среди очередников местного акимата. Но они должны также открыть счета в Жилстройсбербанке и начать накапливать средства. Всем нашим вкладчикам важно помнить, что чем раньше они откроют депозит и начнут сберегать, тем выше у них будут шансы приобрести социальное жилье. Еще один важный момент – чем дольше срок накопления, тем ниже затем будет ставка по кредиту, - подчеркнула Гульнар Дабылова.

В рамках программы "Свой дом" приобрести жилье дополнительно смогут еще 332 человека. Примечательно, что 152 из них – это сотрудники прокуратуры. Жилье для них по сниженной стоимости будет построено согласно подписанному меморандуму о сотрудничестве между ЖССБК и прокуратурой Карагандинской области.

- В этом году банк провел большую работу по оптимизации бизнес- процессов. Запущен совершенно новый портал baspana.kz. Там можно узнать о всех строящихся объектах в рамках программы "Нұрлы жер" и "Свой дом". Важно, что это стало не только более удобно для клиентов банка, но и сделало процесс по распределению социального жилья еще более прозрачным. Там претендент может посмотреть, какие объекты строятся в регионе, ведется ли прием заявлений, выбрать понравившуюся квартиру, подать заявку на участие в пуле покупателей жилья, - отметила Дабылова.

В начале 2018 года премию от государства получат 71 000 вкладчиков банка в Карагандинской области. При этом 21 000 из них договоры открыла в этом году. Премия государства начисляется на сумму, не превышающую 200 МРП или 453 800 тенге. То есть, если в течении года клиент банка накопит такую сумму или внесет ее единовременно, то он сможет получить максимальную премию – 90 760 тенге.

