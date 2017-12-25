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В ЮКО граждан призвали внести свой вклад в решение проблем в сфере земельных отношений

25 декабря 2017, 14:18

Обращения граждан будут учтены при подготовке рекомендаций.

17 ноября т.г. между областным акиматом и Департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Южно-Казахстанской области (далее - Департамент) был подписан меморандум.

На основании Меморандума Департаментом в настоящее время проводится внешний анализ коррупционных рисков в сфере земельных отношений, так как наибольшее количество нарушений сроков предоставления государственных услуг зафиксировано в данной сфере.

Для проведения комплексного и всестороннего анализа Департаментом создана рабочая группа. В его состав помимо работников Департамента и областного акимата, вошли представители палаты предпринимателей «Атамекен», ЦОНа и академического сообщества. Работа будет проводится совместно с сотрудниками управления земельных отношений.

Целью анализа является не наказание государственных служащих, а выявление системных нарушений и выработка рекомендаций по их утранению и недопущению впредь. Это соответствует реализации пятого приоритета Послания Главы государства о необходимости усиления работы по выявлению и искоренению причин и предпосылок коррупции.

Так как земельные вопросы возникают у всех граждан республики, открыта почта taldau2018@mail.ru, куда каждый сможет направить свои предложения и пожелания до конца января 2018 года.

Обращения граждан будут учтены при подготовке рекомендаций.


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