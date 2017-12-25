Абдрахманов рассказал об отношениях с азиатскими странами

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по теме «О внешней политике Казахстана на Азиатском направлении» министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов проинформировал об экономическом сотрудничестве с азиатскими государствами за последние годы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Объем общей торговли Казахстана со странами Азии за январь-сентябрь нынешнего года вырос на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении он составляет 13,3 млрд долларов», - сказал он.

Как отметил глава ведомства, в частности, Китай является сегодня страной с растущим геополитическим влиянием, мощным экономическим потенциалом, широкими финансовыми и технологическими возможностями.

«Пекин является одним из ключевых зарубежных инвесторов Казахстана, который инвестировал за 10 лет более 14 млрд долларов. Наши страны поддерживают интенсивный диалог на высшем и высоком уровнях. С момента избрания на пост председателя КНР Син Цзин Пин посетил Казахстан три раза. Президент РК Нурсултан Назарбаев за этот же период посетил Китай пять раз», - пояснил министр.

В то же время К. Абдрахманов добавил, что Казахстан нацелен на углубление взаимовыгодного стратегического партнерства с Японией, где локомотивом выступает торгово-экономическое сотрудничество.

«Астана и Токио являются близкими союзниками в области ядерного нераспространения. В ходе официального визита главы государства в Японию в ноябре 2016 года было принято совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве. Подписано 13 двусторонних коммерческих документов на сумму около 1,2 млрд долларов в области транспорта, нефтехимии, финансов и атомной энергетики», - сообщил он.

По его словам, Южная Корея также является одним из ключевых партнеров РК по развитию промышленности и диверсификации национальной экономики.

«За 10 лет южнокорейские инвестиции в экономику Казахстана составили почти 4,6 млрд долларов. В ходе визита главы государства в Корею в 2016 году подписана совместная Декларация о дальнейшем углублении стратегического партнерства. В рамках визита подписано 18 соглашений на сумму 640 млн долларов», - уточнил глава ведомства.

Кроме того, важное место во внешней политике РК играет Монголия.

«Монголия занимает важное место во внешней политике Казахстана в связи с наличием казахской диаспоры в стране. Приоритетным вопросом двусторонних отношений является открытие консульского пункта в Баян-улгийский Аймак, а также строительство автодороги соединяющей Монголию и Казахстан через территорию Китай и Россия», - подчеркнул министр.

Ксения Давыдова