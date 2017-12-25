Toyota представила обновленные минивэны Alphard и Velfire

Обе «посвежевших» модели Toyota Alphard и Toyota Velfire могут «похвастаться» модифицированной головной оптикой, пересмотренной радиаторной решёткой, иными бамперами, видоизменёнными задними габаритными огнями и новыми вентиляционными отверстиями. Помимо этого, оба автомобиля получили пересмотренное оформление приборной панели и ряд незначительных визуальных обновлений.

Как уже отмечалось, в самом доступном исполнении обновлённые минивэны Toyota Alphard и Toyota Velfire 2018 модельного года оснащаются комплексом систем безопасности Toyota Safety Sense P, в состав которого входит система обнаружения пешеходов (даже ночью) и такие системы, как PCS, LCA, LDA и TMN. Все они призваны максимально обезопасить жизнь водителя и пассажиров.

В Японии практичные машины будут предложены с бензиновым двигателем 3.5 V6 (2GR-FKS), который развивает 300 (301) лошадиных сил и 361 Нм крутящего момента. Помимо этого, новый силовой агрегат сочетается с новой 8-диапазонной автоматической трансмиссией, которая пришла на смену 6-ступенчатому «автомату».

Представители японского бренда отмечают, что была увеличена жесткость кузова микроавтобусов. Стоит напомнить, что минивэн Vellfire (Toyota Vellfire 2018 модельного года) — это модификация Alphard, отличающаяся дизайном в спортивном стиле.

Представители бренда отметили, что рестайлинговые минивэны Toyota Alphard и Toyota Velfire 2018 модельного года поступят в продажу в Японии в первых числах января.

Via livecars