Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Toyota представила обновленные минивэны Alphard и Velfire

25 декабря 2017, 14:34

Японский автогигант Toyota Motor Corporation официально представил обновлённые минивэны Toyota Alphard и Toyota Velfire 2018 модельного года.

Обе «посвежевших» модели Toyota Alphard и Toyota Velfire могут «похвастаться» модифицированной головной оптикой, пересмотренной радиаторной решёткой, иными бамперами, видоизменёнными задними габаритными огнями и новыми вентиляционными отверстиями. Помимо этого, оба автомобиля получили пересмотренное оформление приборной панели и ряд незначительных визуальных обновлений.

Как уже отмечалось, в самом доступном исполнении обновлённые минивэны Toyota Alphard и Toyota Velfire 2018 модельного года оснащаются комплексом систем безопасности Toyota Safety Sense P, в состав которого входит система обнаружения пешеходов (даже ночью) и такие системы, как PCS, LCA, LDA и TMN. Все они призваны максимально обезопасить жизнь водителя и пассажиров.

В Японии практичные машины будут предложены с бензиновым двигателем 3.5 V6 (2GR-FKS), который развивает 300 (301) лошадиных сил и 361 Нм крутящего момента. Помимо этого, новый силовой агрегат сочетается с новой 8-диапазонной автоматической трансмиссией, которая пришла на смену 6-ступенчатому «автомату».

Представители японского бренда отмечают, что была увеличена жесткость кузова микроавтобусов. Стоит напомнить, что минивэн Vellfire (Toyota Vellfire 2018 модельного года) — это модификация Alphard, отличающаяся дизайном в спортивном стиле.

Представители бренда отметили, что рестайлинговые минивэны Toyota Alphard и Toyota Velfire 2018 модельного года поступят в продажу в Японии в первых числах января.

Via livecars


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...