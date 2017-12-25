МИД РК ждет от ОАЭ введения безвизового режима

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов рассказал о работе по введению безвизового режима для казахстанских туристов с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), передает корреспондент Zakon.kz.

«Вопрос, связанный с визовым режимом, подразумевает с одной стороны облегчение визового режима, в данном случае с нашей стороны. Одновременно нужно повысить эффективность миграционного контроля и вопросы безопасности, в том числе национальной», - сказал он на правительственном часе по теме «О внешней политике Казахстана на Азиатском направлении» в Мажилисе Парламента РК.

По его словам, в настоящее время казахстанская сторона соответствующее соглашение с ОАЭ ратифицировала.

«Мы свою часть работы сделали, мы ратифицировали соглашение. Ожидается, что скоро все Эмираты, которые входят в Объединенные Арабские Эмираты тоже ратифицируют у себя и на своем уровне и информируют нас. Это будет большой новостью для всех казахстанских туристов. Подобное соглашение заключено с Таиландом», - уточнил глава ведомства.

Министр добавил, что на данный момент у Казахстана есть соглашение об освобождении от виз владельцев дипломатических паспортов с 66 странами и международными организациями.

«Для владельцев служебных паспортов у нас есть соглашение с 44 государствами. В текущем году соглашение о безвизовых поездках заключены с ОАЭ по всем видам паспортов, учитывая, что в курортный сезон к нам постоянно поступают вопросы относительно того, когда Эмираты, наконец-то, откроют нам границы и ратифицируют соглашение», - заключил К. Абдрахманов.

Ксения Давыдова