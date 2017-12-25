Турист погнался за мартышкой, укравшей его кепку, и упал с 10-метровой высоты

Его нашли местные жители — без движения, в куче грязи, с кепкой в руках.

Джефф отдыхал в Индонезии на популярном курорте — острове Бали, куда он поехал, прихватив с собой свою любимую чёрную кепку с логотипом "Питтсбург Стилерс" — профессионального клуба по американскому футболу из Питтсбурга, штат Пенсильвания, передает Life.

Одной местной мартышке каким-то образом удалось стащить с Джеффа его любимую кепку, что обернулось яростной погоней. Фанат полез за обезьяной на крышу дома высотой в 10 метров. В итоге он потерял равновесие и рухнул вниз.

Его нашли местные жители — без движения, в куче грязи, с кепкой в руках — и доставили в больницу, где врачи констатировали у него паралич половины тела ниже живота. Но на этом чёрная полоса не закончилась: парень вдобавок подхватил пневмонию, поэтому врачи ввели его в кому.

"Джефф не имел возможности купить другую кепку с логотипом "Питтсбург Стилерс" на Бали, потому не мог позволить животному украсть её у него", - сказал Лирик Свиндельгейм, отец пострадавшего.

Так как Джефф путешествует с марта 2016 года, у него даже не было страховки, чтобы покрыть лечение. Его родители кое-как собрали через благотворительный фонд необходимые $70 тыс., чтобы доставить Джеффа из Бали в Куалу-Лумпур, Малайзия, где ему предстоит сложное и длительное лечение.

Фото: life.ru.