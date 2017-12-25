Что изменилось в Правилах взыскания задолженности по отчислениям и взносам на ОСМС

Приказом Министра здравоохранения РК от 27 ноября 2017 года № 876 внесены изменения в редакцию пунктов 3 и 8 Правил взыскания задолженности по отчислениям и (или) взносам на ОСМС, которые связаны с необходимостью определения некоторых уточнений в указанных пунктах.

В целом положения, установленные пунктами 3 и 8 Правил о порядке взыскания задолженности по отчислениям и (или) взносам на ОСМС при образовании задолженности и приостановлении расходных операций по кассе плательщика, не меняются.

Так, в пункт 3 Правил внесено уточнение, согласно которому при образовании задолженности по отчислениям и (или) взносам органы госдоходов будут направлять плательщику уведомление о представлении списков работников по установленной форме, утвержденной приложением 1 к Правилам. После получения такого уведомления плательщикам необходимо будет в течение пяти рабочих дней представить в налоговый орган список работников, за которых производятся отчисления и (или) взносы.

В случае приостановления расходных операций по кассе плательщика, установленные пунктом 8 Правил, распоряжение о приостановлении таких операций составляется в двух экземплярах по форме, утвержденной приложением 2 к Правилам, один из которых вручается плательщику под роспись или иным способом, подтверждающим факт отправки и получения. До внесения изменений уведомление представлялось по форме, утвержденной приложением 3 к приказу Министра финансов РК от 23 января 2009 года № 27 и постановлению Правления Национального Банка РК от 27 февраля 2009 года № 16.

Таким образом, помимо уточнений, внесенных в пункты 3 и 8, Правила дополнены приложениями 1 и 2, которыми установлены формы Уведомления о представлении в орган государственных доходов списков работников и Распоряжения о приостановлении расходных операций по кассе плательщика.

Изменения вводятся в действие со 2-го января 2018 года.