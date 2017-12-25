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Размеры социальных выплат из госфонда соцстрахования повысят в РК с 1 января 2018 года

25 декабря 2017, 14:41

Выплаты на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца повысят на 16%.

Правительство Казахстана своим постановлением от 13 декабря 2017 года повысило с 1 января 2018 года размеры социальных выплат из государственного фонда социального страхования, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, выплаты на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2018 года, повысят на 16 процентов от размера получаемых социальных выплат.

Постановление вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.


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