Клиент Центра психического здоровья "заминировал" вокзал, университет и Верховный суд

В Астане установлен и задержан 25-летний мужчина, сообщивший о заложенных взрывных устройствах в нескольких объектах города. Установлено, что он состоит на учете в Медицинском центре психического здоровья, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

"В 12 часов 16 минут от неизвестного лица поступил звонок о том, что на железнодорожном вокзале "Нұрлы жол" заложено взрывное устройство. Аналогичное сообщение поступило в 12 часов 30 минут, где неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании Верховного Суда. В 13 часов 30 минут поступило сообщение от неизвестного о взрывном устройстве в "Назарбаев Университете", - рассказали в полиции.

По данным сообщениям были приняты все меры безопасности для посетителей и работников объектов. Все службы на вызов прибыли своевременно. На местах работали службы экстренного реагирования.

Проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет.

фото: news.ngs.ru