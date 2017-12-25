В Казахстане утвердили предельную оптовую цену сжиженного газа на внутреннем рынке

Цена утверждена на период с 1 января по 31 марта 2018 года.

Приказом министра энергетики РК от 5 декабря 2017 года утверждены предельные цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, на период с 1 января по 31 марта 2018 года его оптовая стоимость утверждена в размере 38 тыс. 701 тенге 67 тиын за тонну без учета налога на добавленную стоимость.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.