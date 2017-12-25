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Кыргызстанский журналист пришел на корпоратив в форме нациста

25 декабря 2017, 14:56

Глава КТРК Илим Карыпбеков пояснил, что форма нужна была лишь для небольшого юмористического ролика.

Сотрудник Общественной телерадиокорпорации (КТРК) Канат Авазбеков на корпоративном вечере организации был замечен в форме офицера нацистской армии.

Фотография распространилась в социальных сетях и вызвала возмущение у кыргызстанцев. Некоторые оскорбляли диктора за этот "наряд", другие же напоминали о том, что за такую пропаганду "светит пять лет лишения свободы".

Глава КТРК Илим Карыпбеков в социальных сетях дал пояснения. По его словам, это был новогодний корпоратив сотрудников "Ала-Тоо 24", где Каната Авазбекова попросили сыграть в небольшом юмористическом номере роль негативного героя — офицера немецкой армии, что он и сделал.

"Форму он надел только для этого номера, во время которого с ним и сфотографировались. Все остальное время он был в другой одежде. Это то же самое, что на съемочной площадке, где снимают фильм про войну, сфотографировать актера в немецкой форме и облить его грязью", — сообщил Карыпбеков.

Он призвал пользователей соцсетей быть добрее, так как сотрудники КТРК прекрасно знают историю и помнят "какой кровью досталась победа нашим дедам".

Источник: Sputnik Кыргызстан.

Фото: Facebook.


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