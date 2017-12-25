Qazaq Banki увеличивает капитал на 8 млрд тенге

Акционеры Qazaq Banki сформировали фонд в размере 60 млрд тенге для обеспечения стабильного функционирования финансового института и выполнения обязательств перед клиентами и партнерами.

АО «Qazaq Banki» (далее - Банк) сообщает, что 22.12.2017г. было проведено плановое увеличение собственного капитала Банка на 8 млрд тенге.

«Увеличение капитала Qazaq Banki продиктовано не только стремлением полностью соответствовать более повышенным требованиям к капиталу в связи с изменениями пруденциальных нормативов Национального Банка и вступлением в силу стандартов МФСО 9 с нового года, – говорит Председатель Правления Qazaq Banki Гани Токсанбаев, – проведенная докапитализация также обеспечивает достаточный финансовый резерв для дальнейшего роста Банка и улучшения его кредитных рейтингов».

Как сообщалось ранее, акционеры Qazaq Banki сформировали фонд в размере 60 млрд тенге для обеспечения стабильного функционирования финансового института и выполнения обязательств перед клиентами и партнерами. Банк уже получил первый транш от заявленной суммы, поступление основной части ожидается в январе 2018 года.

Вышеуказанные действия в очередной раз наглядно демонстрируют готовность текущих акционеров Банка на постоянной основе поддерживать развитие финансового института и укреплять его позиции в банковской системе Казахстана.

По состоянию на 01.12.2017 активы Банка составили 429 млрд тенге, в том числе кредитный портфель достиг 339 млрд тенге. Обязательства составили 382 млрд тенге. Собственный капитал Банка составил 47 млрд тенге, в том числе уставный капитал – 39 млрд тенге. Финансовый результат за 11 месяцев 2017 года сложился в размере 2 890 млн тенге.

Филиальная сеть представлена в городах: Астана, Актобе, Алматы, Атырау, Караганды, Каскелен, Тараз, Шымкент.