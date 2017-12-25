Новогодние салюты и фейерверки незаконны

Надо определиться нам: мы за правовое государство или за наши традиции.

Через несколько дней накануне новогодней ночи и в саму новогоднюю ночь вся страна погрузится в грохот и блеск сотен тысяч салютов и фейерверков.

В каждом дворе многоэтажных домов, из многих балконов, на каждой площади будут собираться сотни тысяч людей и очень весело и шумно праздновать новый год. И это всё будет продолжаться примерно с 6 вечера до 7 утра, то есть примерно 15 часов по всему Казахстану будет стоять шум и грохот, от которого невозможно спрятаться.

Я понимаю, что Новый год это особый праздник, и он один раз в году, и еще много причин уникальности этого дня. Но с юридической точки зрения новогодние салюты незаконны.

Нарушение 1. Согласно ст. 437 КоАП РК, нельзя нарушать тишину с 23 до 6 часов утра. За это предусмотрен штраф 5 МРП. И в законе нет исключения, что с 31 по 1 января можно шуметь ночью. Есть запрет, и его нельзя нарушать ни при каких условиях. И запуск салютов, и новогодние гуляния на улицах и в квартирах нарушают тишину, а значит незаконны. И важно, что не все казахстанцы отмечают вообще новый год. Многие не отмечают в силу религиозных, культурных, духовных убеждений. Есть десятки тысяч мамаш с маленькими детьми, пожилых или больных людей, для которых эта новогодняя ночь превращается в кошмар. И самое интересное, многими нарушителями тишины, а значит, и закона являются те, кто должен соблюдать закон. Никакая традиция не может быть выше закона, а если эта традиция нарушает покой хотя бы одного человека, то тем более. Идея демократии и заключается в защите прав меньшинства.

Нарушение 2. Все уличные новогодние гуляния сопровождаются распитием алкогольных напитков, что является нарушением, предусмотренным ст. 440 КоАП РК, согласно которого предусмотрен штраф за распитие алкогольных напитков на улицах или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

Нарушение 3. Все эти салюты и фейерверки и гуляния оставляют за собой горы мусора во дворах и улицах наших городов и поселков, а это уже мелкое хулиганство, за что предусмотрен штраф по ст. 434 КоАП РК.

Так что, как минимум три штрафа предусмотрены для любителей новогодней ночи.

Многие могут возразить, что, мол, не надо применять закон к этой волшебной ночи, что это вековая традиция, что этот праздник ждут целый год. Но все эти доводы не дают никому нарушать законы. Если следовать логике, что это традиция, то давайте оправдаем и коррупцию, как традицию. Или бытовое насилие, это же тоже типа традиция. Или похищение невесты. Или массовый алкоголизм.

И, к большому сожалению, в новогоднюю ночь случается множество несчастных случаев.

Думаю, у нас три варианта решения этого вопроса.

Первый. Запретить новогодние салюты и фейерверки. В Италии это сделали. Тогда конечно, нужно запретить ввоз и продажу пиротехники.

Второй. Разрешить по закону шуметь, мусорить и распивать алкоголь на улице в новогоднюю ночь. Но тогда, будут нарушены права на тишину тех, кто не отмечает новый год. Или разрешить салюты только лишь с 23 до 1 часа ночи.

Третий. Оставить всё как есть. Но тогда, мы все игнорируем закон и права миллионов людей, не отмечающих новый год.

Мы часто и много говорим о том, что наши права нарушаются, но при этом сами нарушаем законы. Надо определиться нам: мы за правовое государство или за наши традиции.