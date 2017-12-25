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Audi представила особый кроссовер Q2 Touring

25 декабря 2017, 15:13

Немецкая компания Audi официально представила лимитированную версию компактного кроссовера Q2, под названием Touring.

Стоит отметить, что в Японии немецкая новинка доступна с апреля текущего года. Однако только сейчас немецкий премиальный бренд предлагает местным клиентам особую версию модели Audi Q2 Touring. Машина доступна во всех дилерских центра компании. Тираж – 150 единиц.

Специальное лимитированное издание основано на модификации Audi Q2 1.4 TFSI. Особый кросс Audi Q2 Touring можно приобрести в одном из четырёх цветовых решений Gracia White Metallic, Mitos Black Metallic, Nano Gray Metallic и Mako Blue Crystal Effect. При этом задняя стойка кузова автомобиля может быть выполнена в оттенке Matte Titanium Grey или Ice Silver Metallic.

Вне зависимости от цвета кузова, интерьер особого маленького «проходимца» Audi Q2 Touring выполнен в черных тонах. В базовое оснащение Audi Q2 Touring входит набор уникальных 18-дюймовых колёсных дисков, автоматическая дверь багажного отделения, цифровая приборная панель Audi virtual Cockpit, пакет Assistance и Navigation.

Повторимся, лимитированный кроссовер Audi Q2 Touring предназначен исключительно для японского рынка. Автомобиль в таком исполнении будет выпущен ограниченным тиражом в 150 экземпляров. В моторном отсеке автомобиля расположен 1,4-литровый бензиновый двигатель TFSI, мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Трансмиссия – 7-диапазонный «автомат» S tronic. Привод – передний.

Via livecars


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