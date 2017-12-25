Опубликованы детальные снимки опасного для Земли астероида

Он оказался чуть более крупным, чем считали раньше ученые.

Радиотелескоп "Аресибо" получил детальные фотографии крупного околоземного астероида Фаэтон, который сблизился с Землей на рекордно близкое расстояние в 21 веке в середине декабря, сообщает РИА Новости.

"Последние данные с "Аресибо" показывают, что Фаэтон похож по форме на Бенну, один из самых опасных околоземных астероидов и текущую цель аппарата OSIRIS-REx. Единственное различие заключается в том, что внутри Фаэтона могло поместиться примерно тысяча Бенну. Темное пятно на его поверхности может быть кратером или другим углублением, которое не отражает лучи радара назад на Землю", — заявил Патрик Тэйлор (Patrick Taylor), астроном из обсерватории "Аресибо".

Астероид Фаэтон был открыт в октябре 1983 года инфракрасной космической обсерваторией IRAS. Он представляет собой достаточно крупный объект круглой формы диаметром примерно в 4-5 километров, и он относится к числу так называемых "аполлоновских" астероидов – малых небесных тел, сближающихся с Солнцем на крайне небольшое расстояние.

В последние годы, как показывают расчеты орбиты Фаэтона и наблюдения за астероидом при помощи телескопов, он сближается с Солнцем на крайне небольшие расстояния, примерно 20 миллионов километров. Как ожидают исследователи, он полностью разрушится в ближайшее время.

Данный астероид входит в каталог PHA – перечень объектов, потенциально опасных для жизни на Земле. Чтобы попасть в число PHA (Potentially hazardous asteroids), небесное тело должно приближаться к нашей планете на расстояние не менее 8 миллионов километров и быть достаточно большим, чтобы не разрушиться при прохождении сквозь атмосферу и вызвать катастрофу не менее чем регионального масштаба.

В последний раз Фаэтон пролетел мимо Земли совсем недавно, 16 декабря 2017 года. Он сблизился с нашей планетой на расстояние всего в 10 миллионов километров, что позволило астрономам "обстрелять" его при помощи мощного радара, установленного в обсерватории "Аресибо", и использовать ее 300-метровую радиотарелку для получения первых детальных данных по его форме, размерам и устройству недр.

Как показали эти наблюдения, Фаэтон оказался чуть более крупным, чем считали раньше ученые – его диаметр составляет не 4-5, а 6 километров, а на его поверхности "Аресибо" обнаружил крупный кратер диаметром в несколько сот метров и другие следы столкновений с прочими небесными телами в космосе.

Следующий шанс увидеть Фаэтон со столь близкого расстояния появится у астрономов крайне нескоро, почти через 100 лет, в 2093 году, что делает собранные данные, как отмечают специалисты НАСА, особенно ценными.

Фото: Arecibo Observatory/NASA/NSF.