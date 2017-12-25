Павлодарская область откажется от концертов Торегали Тореали

22 декабря в социальных сетях появилось видео с концерта, где певец со сцены выясняет отношения с пожилым мужчиной в зале.

В акимате Павлодарской области откажутся от приглашений казахстанского эстрадного певца Торегали Тореали на официальные мероприятия.

Причиной такого решения стало поведение артиста на концерте 21 декабря, которое местные чиновники от культуры сочли неподобающим.

"Безусловно, мы не можем контролировать коммерческие концерты, проводимые в нашей области частниками. Но что касается торжественных мероприятий, за организацию которых отвечают государственные органы, то на них Торегали Тореали приглашаться не будет", – сообщили в управлении культуры области.

Напомним, инцидент на концерте Торегали Тореали произошел во время концерта исполнителя. 22 декабря в социальных сетях появилось видео с концерта, где певец со сцены выясняет отношения с пожилым мужчиной в зале.

Позже артист во время прямого эфира в Instagram рассказал свою версию произошедшего, выразил готовность извиниться перед пенсионером и сожалеет о содеянном.

Тем не менее, одна из казахстанских радиостанций отказалась от проигрывания и песен популярного исполнителя.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: 1show.kz