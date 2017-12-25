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Еще одно видео конфликта с Тореали появилось в Сети

25 декабря 2017, 15:33

Видео опубликовано в Instagram.

В Сети появилось еще одно видео конфликта, произошедшего на концерте казахстанского певца Торегали Тореали в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовано в Instagram. На видео Торгеали извиняется за то, что сфотографировался с маленькой девочкой и отнял у зрителей время. В этот момент один из зрителей в зале выкрикивает: Торегали ты позоришь Кызылорду, пой свою песню, мы ведь пришли на концерт. На что Торегали отвечает: «Если Вам не нравится, то можете уходить, мне этого не нужно. Главное чтобы у вас все было хорошо и было крепкое здоровье. Пусть вас всегда окружают друзья. Если говорить откровенно вы позорите мой концерт».

Напомним, инцидент на концерте Торегали Тореали произошел во время концерта исполнителя. 22 декабря в социальных сетях появилось видео с концерта, где певец со сцены выясняет отношения с пожилым мужчиной в зале.

Позже артист во время прямого эфира в Instagram рассказал свою версию произошедшего, выразил готовность извиниться перед пенсионером и сожалеет о содеянном.

Тем не менее, одна из казахстанских радиостанций отказалась от проигрывания и песен популярного исполнителя.


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